L’appuntamento è sicuramente di quelli importanti per la città di Tortona e si terrà all’interno di quello che non solo è il museo più importnate della città ma uno dei più prestigiosi del Nord Italia perché unico nel suo genere.

Ci riferiamo ovviamente al Museo del Divisioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che Sabato 13 maggio offrirà al pubblico una nuova esperienza di visita.

Sei capolavori dei pittori “luministi” – così come venivano chiamati dalla critica ai loro esordi per la ricerca di nuovi effetti di luce sulle tele – “illuminati” in un suggestivo percorso nel buio della Notte Europea dei Musei, ci aiuteranno a vivere la tecnica e l’eterna sensibilità di Giovanni Segantini, Giuseppe Pellizza, Angelo Morbelli, Plinio Nomellini e Attilio Pusterla.

A partire dalle ore 21, ad intervalli di 20 minuti, i gruppi di visitatori saranno guidati dal “nostro Diogene” alla scoperta di dettagli e aspetti delle opere che a volte, distratti, non riusciamo a cogliere, interpretare e neppure godere.



Luministi illuminati

Pinacoteca “il Divisionismo” Fondazione C.R. Tortona – Palazzetto medievale – Corso Leoniero, 6

13 maggio 2023 dalle ore 21

Azione teatrale: Compagnia Coltelleria Einstein

Ingresso libero