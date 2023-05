Taggia. Si è svolta ieri a Taggia la riunione di pubblico accertamento per il riconoscimento delle Olive taggiasche liguri IGP che ha concluso positivamente l’istruttoria della domanda di registrazione fatta da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



“Si tratta di un passaggio di fondamentale importanza per dare ancor più lustro ad un’eccellenza assoluta del nostro territorio – commenta il presidente della Regione Liguria – L’oliva taggiasca è già da molto tempo un patrimonio unico e di grande qualità della produzione agricola della Liguria, che grazie al marchio Igp ha la possibilità di diventare un prodotto ancora più prestigioso e riconosciuto. Attendiamo con fiducia la conclusione ufficiale del percorso per il raggiungimento di questo risultato, al Ministero dell’Agricoltura, che darà una marcia in più a tutto il settore dell’oliva taggiasca”.



“Un risultato importante che ci traguarda verso l’IGP delle Olive Taggiasche Liguri – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale – frutto del lavoro di squadra tra Regione Liguria, il Ministero, le Amministrazioni locali, l’Associazione tra i produttori di Olive Taggiasche Liguri, le Associazioni professionali e di categoria, i Consorzi, il Sistema Camerale, l’Unione Industriale e tutti gli Enti, gli agricoltori e operatori economici che hanno collaborato. Una regione dalla così marcata biodiversità si deve rispecchiare anche a tavola, garantendo la tracciabilità e quella qualità che ripaga la fatica e il grande lavoro dei nostri produttori. Le Olive Taggiasche Liguri sono infatti un’eccellenza che deve essere riconosciuta rispetto a prodotti di minore pregio già a colpo d’occhio e che merita di conquistare ulteriori fette del mercato e una sempre più spiccata remuneratività. Regione Liguria continuerà a sostenere l’agricoltura e tutta la filiera, elementi distintivi della nostra storia, tradizioni e anche dello sviluppo socioeconomico e di comunità”.



Di fronte ad una platea di circa duecento persone, alla presenza del sindaco di Taggia, il Presidente dell’Associazione tra i produttori di Olive taggiasche liguri Carlo Siffredi ha ricordato l’importanza di questa protezione che permetterà di valorizzare una delle più importanti produzioni della nostra regione, con ricadute positive sull’intera economia ligure, attraverso un sistema di qualità che garantirà sia i consumatori che gli stessi produttori, basato sulla distintività delle nostre produzioni rispetto ai prodotti generici.



Tutte le dichiarazioni e le associazioni di categoria concordano dunque su alcuni aspetti principali: l’eccellenza produttiva conosciuta nel mondo, il forte legame storico ad un territorio che nulla regala e dove l’Uomo agisce per conservare oltre che per produrre, il grande lavoro di gruppo fra tutte le realtà interessate a partire dai produttori e trasformatori per il raggiungimento dell’obiettivo finale e comune.

