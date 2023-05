Si conclude il secondo anno del Progetto “Band@scuola” con il saggio finale che avrà luogo mercoledì 31 maggio alle ore 15.30 nel Parco di Villa Scarsella, al quale partecipano gli alunni delle classi III e IV primaria dei plessi di Diano Marina.

Il corso – triennale – ha preso il via lo scorso anno ed è condotto dai docenti della Scuola di Musica della Banda “Città di Diano Marina” ed è finalizzato all’apprendimento delle basi musicali per arricchire le competenze dei ragazzi già dal primo ciclo scolastico, con la possibilità di sperimentare la produzione dei suoni con veri strumenti della gamma dei fiati e delle percussioni.

Tale progetto, patrocinato dall’Istituto Comprensivo di Diano Marina, si è potuto realizzare grazie al finanziamento del Comune di Diano Marina.

La Banda di Diano Marina è l’unica in Liguria ad aver realizzato il Progetto, nato in seno al Ministero dell’Istruzione tramite il Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica e le Associazioni del settore bandistico, grazie all’impegno dei docenti Nadia Spagnolo, Wilma Martina, Massimo Bernardis, Andrea Ternavasio e con la collaborazione di Monica Alizeri come referente del Comprensivo, e non ultimo grazie al supporto della Dirigenza Scolastica nella persona della Prof. Patrizia Brosini.