Si è svolto ieri, lunedì 29 maggio, il Consiglio Comunale di Tortona, per discutere quattro punti all’ordine del giorno fra cui accorpati nella discussione e votati separatamente. Il primo argomento relativo al nuovo regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti, presentato dall’assessore Anna Acerbi consisteva nella presa d’atto del nuovo regolamento predisposto dal Consorio Servizi Rifiuti (ente che regola il trattamento dei rifiuti nel nostro bacino territoriale) modificato a seguito dell’adeguamento normativo alle delibere di ARERA (l’authority dell’energia che da alcuni anni monitora anche le tariffe riguardanti lo smaltimento dei rifiuti); la seconda delibera esposta dal Vicesindaco Fabio Morreale riguardava invece la consueta approvazione delle tariffe per il 2023 (anche in questo caso una sostanziale presa d’atto, dal momento che le tariffe sono decise dal gestore sulla base delle indicazione dell’Autorità). Entrambe le delibere sono state approvate con i voti della maggioranza e l’astensione della minoranza.

Si è poi passati alla discussione della mozione sul tema della siccità nel comune di Tortona è stata illustrata dal Consigliere Giuseppe Cuniolo il testo è stato approvato all’unanimità dal Consiglio con un emendamento nella parte del dispositivo dove è stato inserito di promuovere le attività richieste presso Gestione Acqua (che gestisce il servizio idrico sul territorio) e coinvolgendo l’Osservatorio Ambiente del Comune.