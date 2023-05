Lunedì 15 maggio alle ore 15 il Presidente della Regione Piemont Alberto Cirio, insieme agli Assessori al Turismo e all’Agricoltura e al Sindaco di Acqui Terme, visiterà gli stabilimenti termali nel giorno della loro riapertura.

A seguire alle ore 16 presso la Sala Consiliare del Comune, in Piazza Levi 12, verrà presentata agli operatori piemontesi del settore la misura straordinaria da un milione di euro che la Regione ha messo in campo per il rilancio post-pandemia di uno dei comparti strategici dell’economia territoriale.