Due iniziative organizzate dall’Arma dei Carabinieri, con il patrocinio dei Comuni di Tortona, Villalvernia e Castellania Coppi, si svolgeranno nei giorni precedenti la tappa del Giro d’Italia “Camaiore – Tortona”. Domenica 14 maggio dalle ore 9.30 in piazza Duomo, si terrà il raduno e l’esposizione di autovetture storiche dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Canale (CN); alle ore 10 i mezzi e la Alfa “Giulia” in dotazione all’Aliquota Radiomobile della Compagnia CC di Tortona riceveranno la benedizione da parte del Vescovo Guido Marini; alle 10.45 i mezzi si avvieranno in corteo lungo la via Emilia per raggiungere, alle 11, via Caduti del 1′ dicembre 1944 a Villalvernia con esposizione dinnanzi al monumento dedicato a Fausto Coppi. Il corteo riprenderà poi per raggiungere Castellania Coppi alle ore 12, stazionando dinnanzi al Palazzo Comunale dove saranno presenti anche dei gazebo con l’esposizione delle divise storiche dell’Arma e distribuzione di gadget per i più piccoli.

Inoltre, mercoledì 17 maggio, giorno della tappa tortonese del Giro d’Italia, dalle ore 9.30, nel cortile del Municipio di Tortona saranno esposte autovetture, divise storiche e un elicottero, con gazebo informativo dell’Arma dei Carabinieri