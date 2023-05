Il 28 aprile si è svolta al Palazzetto dello sport “Pala Pajetta” di Biella la finale regionale dei Campionati Studenteschi di Basket 3vs3.

La squadra allieve del Liceo Peano, selezionata e accompagnata dalla Prof.ssa Sgheiz Susanna, aggiunge un altro prestigioso trofeo in bacheca. Le ragazze in campo vincono sulle rappresentative di Cuneo, Torino, Vercelli, Novara, si arrendono in finale alla sola Verbania: Barisone Giulia, Grande Francesca, Balduzzi Elisabetta, Bassi Alice conquistano uno splendido argento!

Un grazie doveroso e dovuto al Dirigente, Dott.ssa Maria Rita Marchesotti, a tutto il corpo docenti, alle famiglie degli alunni e agli alunni stessi per la disponibilità e collaborazione nel raggiungimento di prestigiosi traguardi sportivi.