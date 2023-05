Nella tarda serata di ieri 7 Maggio, i Vigili del Fuoco di Novi Ligure sono intervenuti nel Comune di Fraconalto per incendio di un’abitazione.

All’arrivo sul posto l’incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, interessava l’intera struttura in materiale ligneo, al momento non abitata.

In supporto al personale di Novi Ligure veniva inviata l’autobotte dal Comando di Alessandria per il rifornimento idrico, la squadra di Busalla, l’autobotte ed il carro aria di Genova

Le operazioni di bonifica e smassamento si sono concluse alle ore 1.00 circa

Non risultano persone coinvolte.

Sul posto Sindaco di Fraconalto e Carabinieri di Voltaggio.–