La Divisione Anticrimine della Questura di Imperia, nello scorso mese di marzo, a conclusione delle relative e complesse attività istruttorie, ha emanato ben tredici provvedimenti di avviso orale, di cui nove con prescrizioni aggiuntive ed un foglio di via obbligatorio, nei confronti di persone residenti in provincia di Imperia responsabili di reiterati comportamenti penalmente rilevanti e, per tale motivo, ritenute socialmente pericolose.

Le misure di prevenzione personali, annoverate dal Codice Antimafia (d.lgs 159\2011), possono essere adottate dal Questore nei confronti di soggetti “abitualmente dediti a traffici delittuosi”; “soggetti che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”; “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.”

In particolare, le menzionate misure hanno riguardato soggetti dediti all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti ed adusi al porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Inoltre, uno di tali provvedimenti ha riguardato un soggetto che ha posto in essere una minaccia nei confronti di una donna residente a Sanremo, ciò a rimarcare l’importanza strategica dello strumento delle misure di prevenzione nel contrasto alla violenza di genere.

L’avviso orale, disciplinato dall’art. 3 del codice delle leggi antimafia, è il provvedimento con il quale il Questore avvisa oralmente il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, che esistono indizi a suo carico, invitandolo nel contempo a mantenere una condotta conforme alla legge; in caso di ulteriori violazione potrà essere proposto per la misura più incisiva della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’avviso orale con prescrizioni rappresenta una forma aggravata di provvedimento, in quanto il Questore può imporre al destinatario della misura il divieto di possedere o utilizzare taluni oggetti o strumenti che possano essere utilizzati nelle attività criminali, quali apparati di comunicazione, visori notturni, accessori di protezione balistica individuale, riproduzioni di armi ed altro ancora. All’avviso orale con prescrizioni può seguire la revoca della patente di guida.

Il foglio di via obbligatorio, invece, disciplinato dall’art 2 del citato codice, è adottato all’indirizzo di persone pericolose per la sicurezza pubblica che si trovino fuori dei luoghi di residenza. In questi casi il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.