Gli agenti della Polfer in servizio presso la stazione di Alessandria, su segnalazione degli addetti alla sicurezza privata in ambito ferroviario, hanno tratto in arresto una 28enne cittadino della Guinea Equatoriale per i reati di furto e violenza sessuale.

Durante un controllo eseguito congiuntamente con personale della locale Questura, nei pressi del cavalcaferrovia di Alessandria gli operatori Polfer hanno rintracciato un uomo intento a dormire in un’area riservata non accessibile agli utenti. Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’uomo era ricercato per un’esecuzione di misura di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma per i reati di furto e violenza sessuale.

Gli operatori hanno preso in custodia l’uomo e lo hanno accompagnato presso gli uffici di polizia per le incombenze di rito e successivamente lo hanno associato presso la casa circondariale di Alessandria.