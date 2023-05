E’ stato inaugurata oggi, lunedì 22 maggio, la replica del busto del Tenente Roberto Angeleri, pilota militare tortonese scomparso in azione il 22 maggio 1962, a 26 anni, schiantandosi con il suo aereo sulle pendici del monte Plische, nelle Prealpi Venete. A lui, medaglia di bronzo al valor militare, su dedicato il busto in bronzo realizzato da Carlo Pedenovi e apposto sulla lapide presso il cimitero cittadino di via Rinarolo.

Proprio quella scultura fu rubata da ignoti nel novembre 2017 e mai più rinvenuta. Su iniziativa dei familiari e grazie alla ricostruzione in 3D prodotta a partire dai bozzetti dell’opera di Pedenovi, da cui è stato possibile produrre un calco esatto dell’originale, il Comune di Tortona ha commissionato la replica allo Studio Gabbantichità di Tortona che l’ha realizzata in una lega di bronzo e resina che ricostruisce fedelmente forma e colori del busto. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il Sindaco Federico Chiodi, il presidente della Società Storica Iulia Dertona, Ottavio Pilotti, che hanno ricordato la figura e la storia di Roberto Angeleri, i familiari e i rappresentanti dell’Associazione Arma Aeronautica. La giornata è stata inserita fra le iniziative che il Comune ha organizzato nell’ambito del centenario dell’istituzione dell’Aeronautica Militare Italiana.