Sono aperte da martedì 23 maggio le iscrizioni al Centro Estivo 2023 del Comune di Tortona che si svolgerà dal 3 luglio all’11 agosto per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la primaria, per poi riprendere per la primaria dal 21 agosto al 1’ settembre e per la scuola dell’Infanzia dal 28 agosto.

Quest’anno saranno proposte attività settimanali legati ai temi: acqua, terra, aria; percorsi culturali di sostenibilità ambientale, di valorizzazione e conoscenza delle ricchezze del territorio.

Le sedi per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni saranno gli asili nido “Santachiara” e “Arcobaleno”, il micronido “Mary Poppins” e il baby parking “Oh che bel castello”; per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni la sede sarà la palestra di corso Cavour, presso l’edificio dello “Scolastico”. Gli orari di frequenza sono suddivisi in base alle esigenze delle famiglie e prevedono diverse opzioni: il pre-centro estivo dalle ore 7.30 alle 9; part time fino alle ore 12 (con uscita prima del pasto); tempo pieno dalle ore 9 alle alle 16.30; tempo prolungato dalle 9 alle 17. E’ possibile iscriversi ai turni bisettimanali con combinazione delle settimane a scelta degli utenti.

L’attività per i bambini fino ai 5 anni prevede sport, piscina, musica, attività in lingua inglese, pittura verticale “en plain air”.

Per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni: piscina, parco avventura e arrampicata, musica, attività in maneggio, avvicinamento all’hockey, alla vela e al rafting. Inoltre ci saranno giornate dedicate alla mountain bike (in collaborazione con Enjoy the trail, ASD iscritta alla Federazione Ciclistica Italiana), avvicinamento alla boxe (in collaborazione con ASD Boxe Tortona), bowling (in collaborazione con Tortona Bowling), pet therapy, laboratorio di recupero creativo (in collaborazione con Gestione ambiente), la Giornata della Legalità (in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri), la Giornata del Volontariato (in collaborazione con la Protezione Civile). Dal 21 agosto spazio compiti assistito in vista del rientro a scuola nella sede unificata della Casa dei Bambini in via Pernigotti.

Le iscrizioni sono effettuabili on line dal 23 maggio al 16 giugno sul sito web del Comune di Tortona www.comune.tortona.al.it utilizzando credenziali SPID o CIE. Per informazioni sulle rette e le agevolazioni visitare il sito o contattare l’Ufficio Assistenza Scolastica all’indirizzo mail lauralazzari@comune.tortona.al.it.

Il servizio contatterà direttamente gli iscritti prima dell’avvio della frequenza.

Le iscrizioni saranno riaperte all’avvio del Centro Estivo in caso di posti ancora disponibili.