Gli studenti del Marconi, alla finale nazionale della settima edizione del concorso “Costruiamo il futuro con STM32 Open Development Environment”, hanno realizzato uno dei migliori progetti scolastici e ora voleranno a Catania presso la sede STMicroelectronics per contendersi il primo posto nell’ultimo confronto che si svolgerà a fine maggio.

Gli alunni Marco Bagnera, Riccardo Bonifazio, Gabriele Cuscunà, Alessio Fontana, Andrea La Rosa, Matteo Jing Hui Lou, Matteo Pizzolotto ed Emanuele Scarsi seguiti dai docenti Mauro Corbino, Fabio Cutaia e Antonio Vulcano hanno realizzato il progetto, denominato S.R.G. (Smart Rehabilitation Glove) GLOVE, un guanto elettronico a scopo medico-riabilitativo, presentato a novembre 2022 e risultato tra i 50 concept più interessanti e innovativi, passando così alla seconda fase che prevedeva la realizzazione di un prototipo funzionante e in linea con il tema del concorso. Per l’accesso alla finale gli studenti hanno dovuto infine realizzare un video del prototipo in funzione che è stato selezionato da una giuria composta da esperti ST.

Particolare attenzione è stata posta nel progettare il dispositivo limitando il proprio impatto ambientale, in quanto può essere utilizzato da più pazienti e la piattaforma utilizzata (STM32F401-RE) è low power (ovvero a basso consumo energetico) con batterie che possono essere ricaricate e riutilizzate più volte.

Il tema del concorso “Salute e Benessere” ha dato lo spunto al team per proporre una soluzione nel campo della riabilitazione e del suo controllo, permettendo agli studenti di incrementare il proprio bagaglio di competenze scientifiche sperimentando applicazioni tecnologiche altamente specializzanti.