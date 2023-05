Venerdì 21 aprile la classe 2A del Liceo scientifico G. Peano ha trascorso una giornata speciale a Pavia, scoprendo alcuni dei suoi tesori e del suo passato. Dopo aver svolto in classe approfondimenti su S. Agostino, S. Severino Boezio e sulla storia della città, a turno tutti gli studenti hanno fatto da guide turistiche ai loro compagni durante la visita alla basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro e al Museo civico dentro il Castello Visconteo.

La classe ha partecipato, poi, al tour guidato in lingua inglese ‘History Walk’ dal titolo “Barbarossa”. La guida, Ivan, madrelingua anglofono, nonché esperto di storia, ha coinvolto gli studenti in un percorso per le vie del centro con tappe in luoghi di rilevanza storica per la presenza di Federico Barbarossa a Pavia. Tutti gli alunni hanno potuto mettere alla prova il loro livello di lingua fuori dalle attività scolastiche e utilizzare l’inglese come lingua veicolare (CLIL in storia).