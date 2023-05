Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Pieve di Teco hanno incontrato gli anziani di quel Comune. Un folto gruppo di anziani residenti a Pieve di Teco, ma anche di altri abitati dell’entroterra quali Vessalico, Ranzo, Borghetto d’Arroscia, Arno, etc., si sono riuniti presso la sala consiliare messa a disposizione dall’Amministrazione e sono stati aggiornati in merito alle sempre più sofisticate strategie messe a punto dai malintenzionati per raggirare e truffare ignari cittadini.

Particolare interesse ha destato l’esempio della cosiddetta “truffa dell’avvocato” che induce il povero malcapitato a cedere denaro e valori a sedicenti avvocati o appartenenti alle Forze dell’Ordine, al fine di pagare le cure, la multa o le spese legali a qualche parente coinvolto in un incidente stradale e che, secondo i malfattori, avrebbe urgente necessità di denaro per risolvere la situazione. Malgrado la tecnica sia ormai nota e più volte menzionata anche sui media a diffusione nazionale, diverse sono state proprio negli ultimi mesi le truffe di questo tipo in provincia di Imperia, assicurando quasi sempre un “bottino” di tutto rispetto agli autori che approfittano della buona fede e dell’emotività delle persone anziane.

Al fine di prevenire ed evitare che episodi del genere possano ancora accadere, al temine dell’intervento i Carabinieri hanno ricordato a tutti i presenti che la cosa migliore da fare in questi casi o qualora vengano fatte estemporanee richieste di denaro, è sempre quella di chiamare il 112, l’unico numero che mette sicuramente in contatto con le Forze dell’Ordine, sempre attivo e a disposizione per soddisfare qualsiasi richiesta o chiarire qualsiasi dubbio.

A Badalucco, in regione pre Martin, invece, i Carabinieri hanno incontrato oltre quaranta giovanissimi studenti dell’Istituto J. J. Hols. Con loro i militari hanno trattato argomenti quali il bullismo e la cultura della legalità, ovviamente senza mancare di mostrare l’autovettura di servizio e le dotazioni dei Carabinieri in sevizio di pattuglia.