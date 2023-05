Dal 3 al 5 aprile, nove studenti del Liceo linguistico G. Peano hanno partecipato con una pièce teatrale in lingua tedesca alla rassegna “Tedesco in scena”. Vita, morte e miracoli è il titolo scelto dal Goethe-Institut per l’edizione di quest’anno. Sul palcoscenico della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino si sono avvicendate nella prima giornata del festival le rappresentazioni di 10 scuole di tutta Italia.

Il nostro spettacolo si è ispirato al dramma, Draußen vor der Tür (Fuori davanti alla porta) di Wolfgang Borchert , un’opera del 1947 di struggente attualità.

Nella seconda giornata del festival gli studenti hanno partecipato insieme ai coetanei delle altre scuole a workshop con esperti di teatro, danza, percussioni, voce e improvvisazione.

I risultati dei workshop sono stati messi in scena dagli studenti delle 10 scuole sotto forma di un’unica performance nella giornata finale.

Il palcoscenico è così diventato il luogo della riflessione sulla tragedia dell’uomo e dell’umanità, ma anche della contemplazione della bellezza dell’esistenza. I nostri studenti si sono immersi nella storia della Germania del secondo dopoguerra per comprendere fenomeni contemporanei, come la guerra in Ucraina, la povertà, la migrazione e la discriminazione). È stata l’occasione per fare tedesco e conoscere la cultura tedesca in modo innovativo anche fuori da scuola.

Prof.ssa Assunta Civita