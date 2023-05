A pochi giorni di distanza dall’82° compleanno di Bob Dylan, il prossimo appuntamento del ciclo “Library Concert” presso la Biblioteca di Serravalle Scrivia non poteva che essere dedicato “menestrello di Duluth” autore di Blowing in the Wind.

Si intitola infatti “Il vento soffia forte. Bob Dylan, musica & storie. Conversazioni con Roberto Paravagna”, il concerto che si terrà giovedì 1° giugno, alle 17.00, presso la Biblioteca comunale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia.

Si tratta di un Dylan rivisitato da Paravagna attraverso una serie di canzoni che hanno “formato” il profilo del singer-songwriter americano, forse tra i più famosi al mondo. Un percorso musicale e “parlato” in cui viene narrata la storia di alcune canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle marce per i diritti civili svoltesi nella capitale americana e che sono rimaste nella memoria di molte generazioni, a cominciare da “Blowing in the Wind”. Un uomo e un musicista visto attraverso la lente d’ingrandimento di chi lo segue da tempo e ha cercato di ricostruire le origini di alcune canzoni che ancora oggi ci parlano di Mr. Zimmermann. Nell’incontro di giovedì prossimo ascolteremo alcune canzoni suonate e cantate da Roberto Paravagna a completamento del ritratto del personaggio.

Roberto Paravagna.

Giornalista pubblicista collaboratore di alcune testate locali piemontesi in tema di musica, teatro e spettacolo in generale e della testata VIVA VERDI della SIAE, oltre che di un neonato quotidiano online e di una testata dedicata all’informazione alimentare bio.

Dal ’77 lavora stabilmente nel settore della radio e della televisione come autore e conduttore di numerose trasmissioni dedicate ai vari settori dell’audience collaborando con diverse emittenti commerciali ma essenzialmente è rivolto al target 0 12, intrattenimento, videoclip e informazione musicale, auto & motori.

Ha lavorato alla preparazione di diversi programmi sportivi e musicali. Per Rai Radio Due ha realizzato una storia dei Beatles in 6 puntate sotto la direzione di Arnaldo Bagnasco per la struttura di Giovanni Minoli; per la Radio Vaticana ha scritto e condotto alcune biografie di importanti figure della Chiesa cattolica: Don Orione, Maria Mazzarello, Pio V°….

E’ iscritto alla SIAE come autore e compositore di musica e ha composto e pubblicato numerose canzoni per i più piccoli.

Oltre all’attuale reading in collaborazione con Gianni Repetto, con un proprio gruppo musicale (Geremia e gli A mici) si esibisce da anni in serate dedicate a Fabrizio De Andrè.

Inoltre presta la voce per documentari, commerciali , voci fu ori campo. Dalla stagione 2014 sua è la voce dei servizi automobilistici in onda su Sky/Sport/F1 nella trasmisisone ‘High Tech’, in onda il mercoledì sera intorno alle 20,30.

In ambito editoriale, ha pubblicato: “Amo la radio, perché”: nascita e sviluppo dell’emittenza locale. Edizioni Joker (2013) “Note Genovesi”: cinquant’anni di musica a Genova raccontati dagli autori. Ed. Il Piviere (2014) “I Carabinieri e il Monferrato”: 8 personaggi tra storia e territorio. Edizioni Joker (2014) “Giocavamo per strada. I Biancorossi: Novi e la Comollo nelle parole di chi c’era”. Edizioni Vallescrivia (2016). Paul McCartney oltre i Beatles (Zona Editore 2020). I Rokes: conversazioni su musica, moda, società e costume (Arcana 2021). Parole & Musica. I luoghi della canzone d’autore (Arcana 2022).