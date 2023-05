Alla scuola primaria di Carbonara Scrivia è arrivato mercoledì 24 maggio in visita una persona molto speciale: il figlio del famoso ciclista Coppi Fausto conosciuto con il nome di Faustino. Motivo della sua visita è quello di far conoscere meglio la vita di un vero sportivo che ha lasciato il segno nella storia del ciclismo e non solo.

I bambini della primaria di Carbonara durante l’anno hanno svolto tanti lavori partecipando anche a molti concorsi legati proprio al passaggio del giro d’Italia in Tortona quindi fare domande e togliersi curiosità su un campione del ciclismo tra l’altro nativo della nostra città è stata davvero la conclusione perfetta di un anno in cui la bicicletta è stata al centro dell’attenzione e un modo per ricordare che la passione per uno sport resta davvero un bel modo per sognare in grande e cercare di realizzare i propri obiettivi! Non ci resta che accettare l’invito di Faustino ed andare in visita alla casa museo di Fausto Coppi a Castellania per scoprire altri momenti importanti della sua vita da campionissimo!