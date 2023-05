Negli scorsi giorni, alla Sala Operativa della Questura di Alessandria, è pervenuta la richiesta di aiuto di un cittadino, il quale riferiva di versare in uno stato di grave difficoltà economica e di salute.

Sul posto, gli agenti della locale Squadra Volante, dopo aver allertato il personale sanitario per i dovuti controlli del caso, avevano modo di apprendere dal richiedente che erano alcuni giorni che non mangiava, in quanto non disponeva di denaro per acquistare i beni necessari al proprio mantenimento.

È stato allora che, mossi da un impeto di solidarietà che sorpassa l’ordinario dovere di servizio ed incarna perfettamente il motto della Polizia di Stato, “Esserci Sempre”, non solo per la repressione dei reati ma anche nei piccoli gesti a sostegno della comunità, i due giovani agenti intervenuti hanno spontaneamente e generosamente deciso di acquistare provviste sufficienti ad alcuni giorni per il sostentamento l’uomo, nell’attesa che gli fosse accreditata una pensione sociale di cui aveva già precedentemente richiesto l’accredito.