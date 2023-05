L’auto che esce fuori strada affrontando un tornante e dopo un volo di alcuni metri si ferma su un albero nel precipizio, la donna che si trovava al voltante appena cinquantenne che esce dalla vettura e si arrampica per raggiungere la strada asfaltata ma perde l’equilibrio e cade all’indietro andando a conficcarsi sotto l’auto in bilico sull’albero.

Questa la prima sommaria ricostruzione dell’incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, sabato 6 maggio alla frazione Vallescura di Garbagna che ha visto protagonista una donna di circa 50 anni che si trovava alla guida della propria seat Marbella ed è stata salvata dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente stradale.

I pompieri hanno estratto la donna da sotto l’auto e l’hanno consegnata ai soccorritori del 118 che so no intervenuti sul territorio con l’elisoccorso.

La donna è stata trasportata con l’elicottero all’ospedale civile “Santi Antonio e Biagio” di Alessandria, ma a quanto pare, per fortuna, secondo quanto emerso non era in pericolo di vita.