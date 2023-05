La lunga storia di Paglieri si può riassumere con la mostra “100 anni di profumo. Alessandria, la culla del profumo d’Italia” che verrà inaugurata questo pomeriggio in piazza Marconi, preannunciata dall’incontro organizzato in Municipio, nella Sala Giunta, a testimoniare l’attiva collaborazione instaurata con L’Amministrazione Comunale, essendo stato concesso il patrocinio della Città di Alessandria , e di ASM Costruire Insieme.

Festeggiare 100 anni di Felce Azzurra significa ricordare che Paglieri crea prodotti per il benessere della persona dal 1876, rimanendo alle date formali, ma si tratta di una storia che è stata avviata da inizio Ottocento, considerando i primi passi commerciali della famiglia di imprenditori.

Una storia lunghissima e gloriosa, messa a frutto oggi da una proprietà e da un management coraggiosi, fautori di un piano di investimenti con passaggi importanti costituiti da nuove acquisizioni e la proposta di prodotti destinati a far crescere l’azienda.

“Ecco perché per i 100 anni di Felce Azzurra, Comune di Alessandria e Paglieri, con la partecipazione di ASM Costruire Insieme”, ha dichiarato il Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, “Hanno attivato una stretta e fattiva collaborazione di cui le prime evidenze sono appunto l’ospitalità dell’evento di annuncio in sala Giunta e l’allestimento della mostra in piazza Marconi, un avvincente percorso narrativo con le opere di uno dei maggiori illustratori contemporanei, Stefano Riboli, che racconta l’evoluzione del marchio Felce Azzurra associato a luoghi e opere caratteristiche della Città di Alessandria. Nei prossimi mesi arriveranno altre iniziative capaci di onorare a dovere il binomio tra la nostra città e Paglieri perché, come citato nella Mostra ‘100 anni di profumo. Alessandria è la culla del profumo d’Italia”.