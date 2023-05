L’Associazione Cuore in movimento, nell’ambito delle iniziative promosse per la prevenzione delle

malattie cardiovascolari, organizza una Passeggiata all’insegna del Benessere e della Salute con la

collaborazione della Delegazione FAI di Imperia e il patrocinio del Comune di Bordighera.

IMPARIAMO A CONOSCERE LA STORIA E LA CULTURA DEI NOSTRI MAGNIFICI

BORGHI LIGURI:

Domenica 7 maggio BORDIGHERA – SASSO

(Passeggiata nel Beodo nel Vallone del Sasso da Bordighera Alta).

Il ritrovo è previsto alle ore 10 al parcheggio di Bordighera alta (spianata sopra capo Ampelio). Chi

dovesse venire con un mezzo pubblico scende a Capo Ampelio e con una breve scaletta arriva al

luogo dell’appuntamento.

La passeggiata si inoltrerà nel Beodo del vallone del Sasso per salire al Borgo. È prevista la visita

(con l’agronomo Claudio Littardi) del palmeto storico e, a cura della Delegazione FAI, la visita al

Giardino di Irene Brin, giornalista scrittrice, gallerista nata nel 1911 come Maria Vittoria Rossi da

una famiglia originaria di Sasso

La prima parte del percorso è facile e quasi pianeggiante lungo il palmeto e pertanto adatta ai più.

(chi non volesse affrontare il successivo percorso potrà ritornare al parcheggio e raggiungere Sasso

in auto).

Dal ponte dell’autostrada ci si inoltra lungo il Rio in un boschetto, diversamente bello ma non comodo,

e lì è assolutamente necessario avere scarpe adeguate (preferibilmente da trekking). Per arrivare sino

a Sasso bisogna affrontare un sentiero in salita di circa 500 m..

La partecipazione alla camminata è libera e gratuita. E’ semplicemente consigliabile una preiscrizione inviando una email a info@cuoreinmovimento.it.

Naturalmente è gradita l’iscrizione alla associazione ”Cuore in movimento” per sostenerla ma anche

per partecipare ai gruppi di cammino e di attività fisica già attivi ed essere informati delle future

iniziative che verranno intraprese.

La passeggiata sarà anche l’occasione per conoscere e sostenere la missione di cura e tutela del

patrimonio culturale italiano del FAI con un contributo libero e con l’iscrizione per chi lo

desideriasse.

Rinascita di un orto ebraico-cristiano nel palmeto del Beodo. Progetto di conservazione filologica

e di valorizzazione culturale.

Le palme, fin dal tardo Medioevo, hanno caratterizzato la fisionomia agraria dell’estremo Ponente

ligure. Le palme da datteri Phoenix dactylifera e i cedri (Citrus medica) rappresentano una delle

prime introduzioni di specie esotiche coltivate non per uso alimentare. La singolarità del palmeto di

Bordighera, il più a nord del mondo, era legata alla raccolta di foglie di palme per i rituali ebraici

e la liturgia cattolica.

Oggi si vuole ridare un ruolo culturale e agrario all’orto e inserirlo come tappa del circuito turistico

dei giardini e dei luoghi della cultura della Riviera.

Giardino di Irene BRIN- È in origine un giardino ligure a terrazze e fasce che digradano verso la

vallata, con olivi centenari, palme e piante esotiche, alberi secolari, radure erbose, piante fiorite di

molte e diverse specie. Fu voluto da Irene Brin, giornalista scrittrice, gallerista nata nel 1911 come

Maria Vittoria Rossi da una famiglia originaria di Sasso. Nel periodo compreso tra l’anno 2009 e

2011 l’artista Maria Dompè, su invito di Vincent Torre, nipote di Irene Brin, ha progettato un

sostanziale riassetto paesaggistico del Giardino per farlo diventare un giardino dedicato alla

fruizione della cultura del verde in onore di Irene Brin. Modificando quote con nuove modellazioni

del terreno e integrando interventi lapidei scultorei, ha realizzato una elaborata riqualificazione

ambientale e artistica.

Si ringrazia per l’ospitalità Vincent Torre, discendente di Irene Brin

