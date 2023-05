AssaggiaTortona è sulla linea di partenza!

Domani venerdì 26 alle ore 17,30, in piazza Duomo si terrà l’apertura ufficiale della manifestazione che proseguirà fino alla sera di domenica 28 maggio.

Evento ormai diventato tradizionale appuntamento annuale, quest’anno vede la presenza di molte realtà territoriali legate alle produzioni di tipicità, di vini ed ai ristoratori Tortonesi tanto che si è dovuta ampliare l’area occupata posizionando anche stand in piazza Duomo, lato portici. Nel percorso si potranno incontrare e conoscere i “tesori” del territorio intesi sia come prodotti sia come aziende e ristoratori. Grazie al loro ottimo e costante lavoro, alla cura e all’impegno profuso nella loro attività, il nome di Tortona si sta distinguendo e riconoscendo a livello extra territoriale.

Chi parteciperà a questa eccezionale kermesse di sapori, colori e profumi potrà trovare, indiscutibilmente i vini dei Colli Tortonesi dai rossi ai bianchi tra i quali ricordiamo il Derthona Timorasso, prodotti dai nostri vignaioli esperti; frutta, tra cui le pesche di Volpedo, la Bella di Garbagna (per chi non la conoscesse è una tipologia di ciliegia), albicocche, fragole, ecc.; salumi, altro fiore all’occhiello del territorio come i formaggi: dalle tome, a quelli di capra al Montebore. In questo elenco non possiamo dimenticare i birrifici artigianali ma soprattutto i ristoratori ai quali spetta la trasformazione di tutti questi prodotti in prelibati piatti.

Tutto questo è stato possibile realizzarlo grazie, oltre che per l’adesione delle aziende, per il fondamentale supporto economico elargito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria da sempre attenta alle esigenze e alle attività del territorio. Un sentito ringraziamento anche ad ALPLA e Katoen Natie – Interporto di Rivalta Scrivia che hanno sponsorizzato l’evento aderendo al Bando per la ricerca di sponsor.

Maggiori informazioni sul programma, mappa delle aziende partecipanti e dei piatti che si potranno degustare su pagina Facebook e Instagram AssaggiaTortona oppure sul sito vivitortona.it.