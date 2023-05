Durante la sua visita in provincia di Alessandria, Chiara Caucino, assessore della Regione Piemonte con delega, tra le altre, alle politiche della casa, ha fatto visita ai residenti nei palazzi dell’A.T.C. Piemonte sud a Novi Ligure.

Lì, dopo un sereno scambio di opinioni con la popolazione dell’insediamento dell’Agenzia Territoriale per la casa in viale Pinan Cichero, ha scambiato opinioni con gli abitanti sulla cura del verde condominiale, confermandosi molto preparata sull’argomento.

A coronamento di un lungo e costruttivo dialogo tra inquilini e amministratori di A.T.C., della Regione Piemonte al quale hanno assistito qualificati politici locali, l’assessore Chiara Caucino ha ringraziato chi già cura le aree adibite a parco, proposto il ‘patto per la manutenzione del verde’ e lanciato l’idea di indire un concorso per premiare il ‘Giardino più bello dell’Agenzia territoriale per la casa in Piemonte’.

L’idea di ricompensare chi meglio cura le aree verdi, è piaciuta agli abitanti delle case popolari di viale Pinan Cichero a Novi Ligure che in precedenza avevano avuto un lungo e costruttivo colloquio sui problemi di manutenzione di palazzi e aree verdi annesse, ma anche sui costi del riscaldamento e sulla manutenzione degli immobili.

Hanno partecipato al confronto il presidente dell’Agenzia territoriale per la casa Piemonte Sud, Paolo Caviglia; il candidato sindaco di Novi Ligure, Giacomo Perocchio; Pino Dolcino che è il trait d’union tra gli abitanti delle case di edilizia pubblica e l’A.T.C.; Claudia Capodieci, Marisa Franco, Gianluigi Murini ed Emiliano Darone, responsabile organizzativo della Lega in provincia di Alessandria.

Uno dei problemi lamentati da chi risiede negli alloggi di proprietà o gestiti dall’A.T.C., consiste nell’elevato costo delle bollette per le utenze di energia elettrica e gas. Chiara Caucino e il presidente dell’A.T.C. Piemonte Sud, Paolo Caviglia, oltre a garantire di chiedere ai tecnici preposti un rapido controllo sulle misure dei consumi inseriti in bolletta, hanno spiegato che i costi dell’energia non dipendono dall’Agenzia Territoriale per la casa perché il prezzo di gas ed energia elettrica viene stabilito dall’Arera che è un’autorità amministrativa indipendente della Repubblica Italiana per la regolazione di energia, reti e ambiente, alla quale è affidata la funzione di favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali.

Al termine della sua visita nel quartiere che ospita il maggiore insediamento A.T.C. a Novi Ligure, mentre l’avvocato Paolo Caviglia prendeva nota delle indicazioni dei residenti per organizzare le manutenzioni più urgenti che spettano all’Agenzia territoriale per la casa Piemonte Sud, l’assessore della Regione Piemonte con delega a infanzia, genitorialità e ruolo della famiglia nelle politiche del bambino, politiche della casa, benessere animale, pari opportunità, personale ed organizzazione, affari legali, si congedava ammettendo:

«Sono stata folgorata da Novi che ni ha dato lo spunto per lanciare l’idea del concorso per premiare il ‘Giardino più bello dell’Agenzia territoriale per la casa in Piemonte’. Sarà rivolto a tutti gli inquilini delle A.T.C. del Piemonte, faremo tre bei premi per A.T.C. Sud, A.T.C. Nord e A.T.C. Centro, magari un po’ più di tre e consegneremo un riconoscimento che sarà importante a coloro che avranno manutenuto i giardini nel miglior modo possibile».

Nel salutare amministratori e politici locali che l’hanno accolta a Novi Ligure, Chiara Caucino ha fatto intendere che a brevissimo l’assessorato di cui è responsabile metterà in campo diversi milioni di euro, risorse da dividere in tutto il territorio piemontese che potranno essere utilizzate per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.