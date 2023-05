Lo spoglio, al momento in cui scriviamo, non è ancora concluso (manca ancora un 1/4 dei seggi) ma il vantaggio è tale che la vittoria è già sancita: Claudio Scajola con oltre il 62% di preferenze è stato riconfermato alla guida della città di Imperia ottenendo un nuovo mandato da Sindaco.

Chi scrive non vota ad Imperia ma se fossi stato un cittadino imperiese avrei votato sicuramente per lui. E non lo scrivo per piaggeria, anzi, i rari rapporti avuti con la Giunta-Scajola non sono stati certo memorabili, tuttavia bisogna riconoscere che ben pochi sono riusciti a fare così tanti interventi e lavori come questa Amministrazione uscente e per di più con alle spalle tre difficili anni di pandemia.

Tanto di cappello al Sindaco e ai suoi collaboratori che hanno meritato giustamente la riconferma.

Da giornalista con alle spalle 45 anni di attività ne ho visti tanti di politici, ma uno che ama così tanto la sua città come Claudio Scajola ben pochi se non nessuno. L’amore e la dedizione che quest’uomo ha per Imperia sono una dote rara. Poi può piacere o non piacere, può essere amato o invidiato, ma di certo siamo di fronte ad un Sindaco che ad Imperia ha dato tanto e speriamo continui a farlo anche nei prossimo cinque anni.

Angelo Bottiroli – Direttore di Oggi Cronaca