Dopo una prima settimana che ha visto il rinnovarsi della collaborazione con il Gruppo Astrofili Casalese per l’incontro “Con la testa tra le stelle”, oltre al primo appuntamento del ciclo di letture itineranti per il Sistema Bibliotecario del Monferrato “Favoleggiando, girovagando” alla scuola d’infanzia di Valmacca, proseguono gli appuntamenti della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi “Emanuele Luzzati” di Casale Monferrato per il mese di maggio, con numerose proposte dedicate ai piccoli lettori.

Gli appuntamenti di lettura itinerante si svilupperanno infatti nella Scuola d’infanzia Verdeblu di Casale Monferrato (oggi, 8 maggio), alla Scuola d’infanzia di Ottiglio il 10 maggio, alla Scuola Infanzia W. Disney di Casale Popolo il 15 maggio e alla Scuola Primaria di Santa Maria del Tempio il 17 maggio.

“E se ascoltassimo una storia…” è un evento che martedì 9 maggio alle ore 17, presso la Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi “Emanuele Luzzati” – Castello di Casale Monferrato proporrà una serie di letture a cura delle lettrici volontarie di Nati per leggere.

Martedì 16 maggio 2023 appuntamento dedicato a Le Meridiane. Giochiamo con le ombre del sole! Un coinvolgente incontro per scoprire le antiche misure del tempo e dello spazio. I movimenti della terra e del sole, l’osservazione delle ombre di diversi oggetti comuni attraverso il gioco. Un evento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Orizzonte Casale, dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni che si terrà alle ore 17 nel cortile del Castello.

Giovedì 18 maggio torneranno i Laboratori Musicali con La Giungla Musicale curata da Giulia Motta dell’Accademia Europea d’Arte Le Muse. Un’avventura dedicata ai bambini dai 3 ai 7 anni, alla scoperta degli animali della giungla attraverso attività melodiche, ritmiche e musicali divertenti, istruttive e molto originali. Appuntamento alle ore 17 alla Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi “ Emanuele Luzzati ”; prenotazione obbligatoria e posti limitati.

Spazio Creatività, giovedì 25 maggio, consentirà, alle ore 17 nei locali della biblioteca “Emanuele Luzzati”, di creare la propria iniziale del nome da appendere: un laboratorio creativo di monogrammi originali personalizzati con carta, stoffe, nastri e materiali di recupero, con tante altre proposte .

Martedì 30 maggio sarà protagonista il Prof. Luigi Ganora con il laboratorio orticolo dedicato alle rose: Maggio mese delle rose. Alle ore 17,00 nelle sale della Biblioteca “Luzzati”, si terrà un incontro che offrirà acute nozioni e curiosità su queste affascinanti piante: piccole, grandi, a grappolo, profumate, stropicciate, screziate, sfumate, frastagliate, rampicanti.

La partecipazione a tutti gli incontri e attività è gratuita. I materiali necessari ai laboratori saranno forniti dalla biblioteca. Per aderire alle iniziative è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it o ai numeri telefonici 0142-444302 / 444308.