L’iniziativa è dedicata a genitori e bambini della fascia d’età 3 mesi – 3 anni, che avranno l’opportunità di visitare la struttura e gli spazi, conoscere il personale educativo e le attività proposte.

Per l’anno scolastico 2023/2024 le iscrizioni partiranno il 29 maggio e termineranno il 16 giugno.

Negli ultimi mesi, il servizio Nido è stato oggetto di approfondimento da parte dell’Amministrazione Comunale e, in particolare, dell’assessore Soumya Sellam, competente per materia, con l’obiettivo di valorizzarlo e renderlo ancora di più un luogo favorevole alla crescita, al benessere, all’apprendimento dei bambini e delle bambine. L’attenzione è finalizzata anche al necessario incremento del supporto alle famiglie nei suoi compiti di educazione e cura, anche in considerazione del fatto che, negli ultimi tempi, il servizio non ha soddisfatto i bisogni e le esigenze delle famiglie.

Per l’anno scolastico 2022/2023, il tetto massimo di accoglienza era pari a 20 bambini; questo numero verrà incrementato per il prossimo anno scolastico, in considerazione delle numerose richieste e della volontà dell’Amministrazione di non costringere le famiglie acquesi, a fronte di un numero insufficiente di posti disponibili, ad iscrivere i bambini nei Comuni vicini, come successo quest’anno con quindici bambini.

All’interno della commissione consigliare Scuola, anche con le opposizioni, è stata avviata e presentata dalla maggioranza una analisi organizzativa e relativa ai costi-benefici, svolta dal Consigliere Matteo Ravera, che ha messo a confronto il servizio Nido del Comune di Acqui con quello offerto dai Comuni limitrofi, sia quelli gestiti direttamente dai Comuni con personale comunale, sia quelli gestiti tramite cooperativa, dal punto di vista delle tariffe di iscrizione, dei posti disponibili, degli orari e del personale a disposizione.