Continuano i controlli di Gestione Ambiente sul territorio. Nei giorni scorsi sono stati colti sul fatto due cittadini mentre cercavano di abbandonare sacchi di rifiuti per la città.

“Grazie al nostro intervento non ci sono riusciti – dicono in azienda – ma sono stati invitati a riportarsi i rifiuti a casa e a smaltirli nel modo corretto.”

Il Primo episodio

In pieno giorno, una persona si recava in Piazza Roma a Tortona con l’intento di abbandonare a terra un sacco nero di rifiuti che teneva in mano come si può notare nella foto in alto a sinistra.

“Appena lo abbiamo visto – aggiungono a gestione Ambiente – lo abbiamo invitato a ritornare a casa a prendere la tessera per aprire i contenitori del centro storico (perché da un nostro controllo risultava essere regolarmente iscritto a ruolo e possessore di tessera) e smaltire così i suoi rifiuti nel modo corretto. Poco dopo, però, lo abbiamo ribeccato mentre cercava di abbandonare lo stesso sacco ma in Piazza Bezzi (foto al centro). A quel punto, abbiamo fatto intervenire la Polizia Municipale (foto a destra).”

Nella sequenza in alto, le foto mostrano meglio ciò che è avvenuto.

Il Secondo episodio

E’ avvenuto alle 4 di mattina. “Abbiamo sorpreso un cittadino con la propria macchina intento a scaricare parecchi sacchi di rifiuti in Piazza Allende – concludono a Gestione Ambiente – Immediatamente lo abbiamo invitato a rimettersi i sacchi in auto e, poi, abbiamo provveduto a mandare il verbale per la conseguente sanzione alla Polizia Municipale”.