Sabato 15 aprile, presso il Teatro Civico di Tortona, si è svolto l’evento “La carta si rimette in sella” ideato e organizzato da Gestione Ambiente, in collaborazione con il Comune di Tortona, il maestro NatalePanaro, scultore di maschere e marionette, scenografo per il teatro; l’Associazione Peppino Sarina e la Fondazione Acos.

Protagonisti 175 alunni delle classi 3, 4, 5 delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo Tortona B che, con l’utilizzo di oggetti realizzaticon materiale di riciclo (carta e cartoncino), hanno messo in scena un vero e proprio spettacolo: recite, balli, canti con un messaggio di sensibilizzazione ambientale importante, quello della corretta raccolta differenziata, del riciclo di carta e cartone, dele azioni sostenibili da adottare per salvaguardare il nostro territorio e… della bicicletta. Il progetto di Gestione Ambiente “La carta si rimette in sella” si inserisce, infatti, nel periodo dell’arrivo dell’11esima tappa del Giro d’Italia 2023 a Tortona, patria digrandi ciclisti del passato come Fausto Coppi, Giovanni Cuniolo, Luigi Malabrocca, l’unico evento ciclistico a tappe di rilevanza mondiale ad avere tra le sue priorità il basso impatto ambientale. “Ecco perché abbiamo chiesto ai bambini di sviluppare dei progetti incentrati su due elementi: la carta, una risorsa fondamentale da curare e gestire a salvaguardia dell‘ambienteeanche per una vita piùsostenibilee green, e la bicicletta, il mezzo di trasporto perfetto per la mobilità sostenibile”, spiega Francesca Danieli, Responsabile Immagine e Comunicazione di Gestione Ambiente.

Questo evento è inserito tra le iniziative della Paper Week di Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica), un’importante settimana di informazione e formazione (dal 15 al 21 aprile) sul grande tema della qualità della raccolta differenziata di carta e cartone e sul valore della filiera del riciclo. E avrà una risonanza mediatica molto ampia, sarà pubblicizzato attraverso un’appositaattività dicomunicazione da Gestione Ambiente (sui social e mass media) e a livello nazionale da Comieco (www comieco.org, Facebook, Instagram, Twitter).

“Sono davvero orgogliosa del lavoro che hanno fatto tutti gli alunni presenti oggi, dimostrando ancora una volta quanto i più piccoli possano fare grandi cose, quanto siano creativi, rispettosi e attenti all’ambiente più di noi adulti”, dice Francesca Danieli.

“È importante parlare di corretta raccolta differenziata e di riciclo in un momento storico come questo, in cui bisogna essere più consapevoli dell’effetto delle nostre azioni sull’ambiente e minimizzare il loro impatto negativo. E i bambini sono molto più ricettivi degli adulti, sono loro il nostro futuro… per questo Gestione Ambiente è sempre impegnata anche in progetti di educazione ambientale”, dichiara Marco Peretti, Amministratore Delegato di Gestione Ambiente.

“Un ringraziamento speciale va ai bambini e ai docenti per l’impegno enorme che ci hanno messo, al maestro Natale Panaro che ha tenuto un laboratorio creativo con gli insegnanti, al Comune di Tortona che è sempre collaborativo, al Vicesindaco Fabio Morreale, sempre presente a iniziative di educazione ambientale come questa, e a tutto lo staff che ha lavorato con me per l’ottima riuscita dell’evento”, aggiunge Francesca Danieli.

LE CLASSI CHE HANNO PARTECIPATO

Scuola Primaria di Carbonara Scrivia “Domenico Carbone”

classe 3^ – maestra Giusy Toro

classe 4^ – maestra Giada Finotti

classe 5^ – maestra Valeria Volpara

Scuola Primaria di Tortona “Salvo D’Acquisto”

classe 4B – maestra Amanda Hellier

classe 5A – maestro Alberto Defrancisci

classe 5B – maestra Cristina Sorlini

Classe 5C – maestra Lucia Barabino

Classe 5D – maestra Sara Zambolin