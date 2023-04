Si è svolta sabato 15 aprile, nel pomeriggio, in una affollata via Carducci, la premiazione di “ArMAteci di Parole” il concorso organizzato dalla Compagnia Carabinieri di Tortona con il patrocinio dei Comuni di Tortona e Castelnuovo Scrivia, rivolto agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e agli istituti professionali del territorio. Il Comandante della Compagnia, Capitano Domenico Lavigna, alla presenza del Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Massimiliano Rocco, dei Sindaci Federico Chiodi e Gianni Tagliani, del Presidente della Fondazione CR Tortona Pierluigi Rognoni, ha consegnato i riconoscimenti alle ragazze e ragazzi che hanno partecipato con le loro poesie, disegni, lavori in prosa per raccontare le loro paure, le loro ansie e il loro pensiero dopo gli ultimi, difficili, anni.

La graduatoria finale ha premiato per la scuola primaria (elementari): Dina Fernandez del comprensivo Tortona B (1′ classificata per il disegno), Noemi Quagliano del “San Giuseppe” (2′ disegno), Mayar Ben Romdhane del Tortona A e Marta Fiorin del comprensivo Bassa Valle Scrivia (3′ pari merito disegno); Allegra Tabacco (1′ nella prosa) del Bassa Valle Scrivia, Cecilia De Gioanni del “San Giuseppe” (2′ prosa), Giacomo De Natali del Tortona A (3′ prosa); Vittoria Illiani del Tortona A (1′ per la poesia), Ludovica Esposito del “San Giuseppe” (2′ poesia), Sara Pinna del Bassa Valle Scrivia (3′ poesia).

Per scuola secondaria di primo grado (medie): Noemi Presta del Tortona A (1′ per il disegno), Edoardo Nicala del Bassa Valle Scrivia (2′ disegno), Lorenzo Ferrara del Tortona B e Maria Sole Buratti del “San Giuseppe” (3′ par merito disegno); Alice Carenini del “San Giuseppe” (1′ per la prosa), Tommaso Bordon del Bassa Valle Scrivia (2′ prosa), Emma Girani del Tortona B (3′ prosa); Cecilia Suigo del Bassa Valle Scrivia (1′ per la poesia), Riccardo Barra del “San Giuseppe” (2′ poesia), Massimo De Fancisci del Tortona B (3′ poesia).

Per la scuola secondaria di secondo grado (superiori): Amel Ben Romdhane dell’istituto “Marconi” (1′ per il disegno), Kiran Jajoriya del liceo “Peano” (2′ disegno), Fabiana De Rosa del “Santachiara” (3′ disegno); Atou Zeli del CIOFS (1′ per la prosa), Chiara Pallavicino del “Peano” (2′ prosa), Giorgia Micaela Cantatore del “Sanatachiara” (3′ prosa); Giorgia Merolli del “Marconi” (1′ per la poesia), Giacomo Van Delft del “Peano” (2′ poesia), Nicole Trucco del “Santachiara” (3′ poesia).

Sono stati consegnati riconoscimenti anche ai primi classificati di ogni istituto e ai ragazzi del Minifal che hanno partecipato all’iniziativa.