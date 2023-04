Gestione Ambiente specializzata in servizi ambientali, quali raccolta e trasporto rifiuti, parteciperà alla grande

Ritorna per la terza edizione la Paper Week, la grande campagna dedicata all’informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Rai Per la Sostenibilità.

Dal 15 al 21 aprile 2023 i cittadini di tutta Italia potranno approfondire il grande tema della raccolta differenziata di carta e cartone e scoprire l’enorme valore della filiera del riciclo attraverso visite guidate, mostre, convegni, laboratori creativi, spettacoli ed eventi su tutto il territorio nazionale. In gran parte saranno organizzati da realtà che hanno deciso di abbracciare l’invito di Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi cellulosici, e diventare protagonisti della Paper Week mettendo in gioco tutto quello che hanno da raccontare sulla carta con punti di vista inediti e originali.

Il progetto di Gestione Ambiente “LA CARTA SI RIMETTE IN SELLA” si inserisce nel periodo dell’arrivo dell’11esima tappa del Giro d’Italia 2023 a Tortona, patria di grandi ciclisti del passato come Fausto Coppi, Giovanni Cuniolo, Luigi Malabrocca. Gli studenti coinvolti delle classi 3, 4, 5 delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo Tortona B, dopo aver seguito un laboratorio di riciclo con noi e con il maestro Natale Panaro, sono ora impegnati nel creare con materiale di riciclo (carta e cartoncino), burattini, marionette, pupazzi (si può ridare vita addirittura a grandi personaggi del passato!), ma anche girandole, cappellini, cestini… (legati alla bicicletta), e nel mettere in scena attraverso l’utilizzo di questi oggetti una sorta di recita che dovrà contenere un messaggio di sensibilizzazione ambientale, toccando temi come la corretta raccolta differenziata, il riciclo di carta e cartone, le azioni sostenibili da adottare per salvaguardare il nostro territorio e la bicicletta.

L’iniziativa terminerà con un evento previsto nella mattinata di sabato 15 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, presso il Teatro Civico di Tortona: i protagonisti saranno gli alunni partecipanti al progetto, che presenteranno le proprie storie e creazioni; saranno invitati anche i genitori e i docenti. Al termine della mattinata, ogni bimbo riceverà un gadget e ad ogni singola classe verrà assegnato un premio speciale.

L’evento sarà aperto anche al pubblico e sarà pubblicizzato attraverso un’appositaattività di comunicazione.

Tutte le iniziative della Paper Week sono consultabili sul sito comieco.org.