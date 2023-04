Grazie all’avanzo di Amministrazione e alla chiusura del Bilancio in attivo, l’Amministrazione comunale presieduta dal Sindaco Federico Chiodi ha deciso di effettuare alcuni Lavori pubblici stanziando 200 mila euro per adeguamento impianti termici alloggi edilizia popolare, 150 mila euro per lavori alla piscina comunale in viale Dellepiane, 25 mila euro per messa in sicurezza Canile, 15 mila per il Gattile, 20 mila euro per i lavori di messa in sicurezza idrogeologica torrente Grue (che vanno ad aggiungersi alle somme già previste), 69 mila euro per l’estensione dell’impianto fognario in strada Montemerla.

