Riceviamo e pubblichiamo:

Direttore,

Lungo la strada che da Tortona va a Voghera, e viceversa, fanno bella mostra molti cartelli stradali come questo.

Io non lo capisco molto, del resto il burocrate ha mente fantasiosa, ma mi vien da pensare a chissa quale…….. formazione. Calcistica come il 4,4,2 oppure a V come le anatre ma poi pensandoci bene forse si richiama l’attenzione semplicemente alla strada dissestata. Del resto questa è l’unica strada dissestata che ho percorso in lungo ed in largo.

Non mi meraviglierei, anzi auspicherei, che ci fossero fornite indicazioni anche sui…… possibili crolli di ponti, probabili crolli di piante ad alto fusto, possibile caduta di meteoriti e navi spaziali aliene…….

A parte le battute, considerato il costo complessivo di ogni singolo cartello moltiplicato per le migliaia di cartelli sparsi per l’Italia, sempre che non sia frutto di una sola mente piemontese/lombarda, che noi cittadini paghiamo forse conveniva qualche rappezzo.

Povera Italia, siamo proprio pieni di buche….. anche nelle tasche.

Saluti e….. risate

Lettera firmata