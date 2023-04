Doppio grave incidente stradale oggi, venerdì 14 aprile in provincia di Alessandria. Nella tarda mattinata a Casale Monferrato nella zona del centro storico una donna circa 70 anni è stata investita da auto e trasportata in gravi condizioni all’ospedale cittadino “santo Spirito” e ricoverata in prognosi riservata.

Nel primo pomeriggio, invece, sulla bretella dell’A7 a Novi Ligure un operaio investito è stato trasportato in codice rosso con elisoccorso all’ospedale di Alessandria