Il giorno 13 aprile 2023 le studentesse e gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in “Metodologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (https://corsi.unige.it/corsi/9009/)” e in “Storia dell’Arte e Valorizzazione del Patrimonio Artistico (https://corsi.unige.it/corsi/8467/)” dell’Università degli Studi di Genova hanno partecipato ad una giornata di attività didattiche multidisciplinari presso il Civico Museo Archeologico di Acqui Terme. Le attività hanno compreso esami autoptici, rilievi aeromicologici, acquisizione di immagini multispettrali ed esecuzione di analisi chimico-fisiche non distruttive mediante strumentazioni portatili. Tali indagini sono state effettuate sui reperti storici e archeologici conservati e catalogati nei depositi museali (intonaci, ceramiche, vetri, metalli, pietre ornamentali e manufatti litici) e resi disponibili grazie alla collaborazione tra il Docenti dei Corsi di Laurea, il Museo Archeologico, il Comune di Acqui Terme, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e la Società Geospectra s.r.l. (Spin-off dell’Università di Genova). I dati acquisiti saranno elaborati nel corso delle esercitazioni di laboratorio del secondo semestre e saranno presentati pubblicamente durante gli eventi culturali organizzati in occasione del 50° anniversario del Museo. Grazie alla collaborazione in atto e al reciproco interesse per le collezioni custodite presso il sono stati anche attivati tirocini e tesi di laurea sperimentali.

Correlati