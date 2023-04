Giovedì 6 aprile sarà inaugurata, alle ore 17:30, alle Sale d’Arte di Via Machiavelli 13, la mostra “Sguardi su Alessandria attraverso i Fondi della Fototeca Civica”, organizzata dalla Città di Alessandria e dall’Azienda Costruire Insieme.

Le immagini della Fototeca Civica illustrano Alessandria con fotografie originali che, realizzate e stampate a partire dal 1880 fino al 1940, raccontano i cambiamenti strutturali della città, alcuni dei quali ancora visibili, mentre altri sono stati superati da interventi realizzati nel corso degli anni.

Tutto questo per raccontare non solo la città attraverso la sua rappresentazione fotografica ma per tentare di ricostruire, grazie alla memoria collettiva, i tasselli poco noti di una storia cittadina.

L’esposizione, curata da Laura Polastri Direttore della Biblioteca Civica in collaborazione con l’Ufficio del Comune Eventi, Manifestazioni e Fototeca, Cristiana Coppi, Sandro Zapparrata, Giorgio Guerci e Paolo Cellerino, è l’occasione per presentare ad un vasto pubblico la Fototeca Civica, che è stata istituita dalla Città di Alessandria nel 2001, per il recupero e la valorizzazione delle collezioni fotografiche di proprietà dell’Amministrazione, di enti e privati, con l’obiettivo di far crescere la cultura fotografica e arricchire il patrimonio d’immagini riguardanti eventi storici e di Alessandria in particolare.

Tra i compiti istituzionali della Fototeca Civica vi sono l’analisi dello stato di conservazione delle immagini, l’individuazione degli interventi e l’eventuale restauro da compiere, l’archiviazione degli originali in locali idonei e con materiali conservativi, la catalogazione con il programma informatico Guarini della Regione Piemonte e la digitalizzazione dei dati e delle immagini raccolte. Inoltre promuove campagne di censimento e di acquisizione di collezioni fotografiche pubbliche e private per la loro tutela, valorizzazione e promozione ed organizza mostre e presentazioni delle collezioni.

Il primo nucleo della mostra “Sguardi su Alessandria” è costituito dalle raccolte del Fondo Storico Locale, proveniente dai depositi della Biblioteca Civica che presenta stampe di fine Ottocento ai sali d’argento e all’albumina dei fotografi Castellani e Mignone.

Tra esse troviamo immagini quali “L’Antico quartiere di Arzola”, il “Ponte sul Tanaro detto della Cittadella”, il “Campo del Littorio”.

Un secondo nucleo espositivo è rappresentato dalle collezioni fotografiche del Fondo Guerci, che negli anni ’80 il Comune ha acquisito, parte integrante dell’archivio dell’Ing. Venanzio Guerci, conservato presso la Biblioteca Civica, che comprende i progetti, i disegni, la documentazione di lavoro, le carte e la biblioteca personale.

Il fondo raccoglie immagini fotografiche che vanno dalla fine del 1800 al 1950 ed è costituito da foto di famiglia, documentazione di lavoro e immagini di Alessandria.

Tra le fotografie esposte si trovano le immagini raffiguranti “Villa Pezzi – Vista sul canale”, l’antico Canale Carlo Alberto, il “Ponte Cittadella” ottocentesco in costruzione, dove operai e maestranze si fanno ritrarre vicino al cantiere.

Il terzo nucleo espositivo presenta alcuni album originali e stampe ai sali d’argento del Fondo Borsalino che, donato nel 2002 da Giovanna Usuelli, è composto da 500 immagini storiche che narrano momenti privati della famiglia, eventi della storia della fabbrica fondata da Giuseppe Borsalino nel 1857 e della sua interazione con la città, le opere pubbliche finanziate, le fasi di lavorazione dei cappelli e le fotografie raccolte e collezionate dalla famiglia.

L’ultimo capitolo espositivo propone immagini provenienti dal Fondo Sartorio, acquistato dal Comune nel 1993, che è costituito da circa 100.000 tra stampe ai sali d’argento, gelatine al bromuro d’argento su lastre di vetro e pellicole in poliestere. Il Fondo raccoglie sessant’anni di attività dello studio fotografico fondato da Domenico Sartorio nel 1925 e proseguita sino al 1985 grazie al lavoro dei successori. I soggetti delle immagini narrano gli eventi storici della città, ritraggono importanti edifici comunali, realtà industriali, vedute e panorami di Alessandria e della provincia. Tra le immagini proposte alcuni elementi caratterizzanti della storia della città quali il vecchio Politeama, la stazione ferroviaria di epoca ottocentesca, interni dello storico bar “Baleta” e alcuni negozi di corso Roma di inizio secolo.

La mostra, che resterà aperta fino al 28 maggio, è visitabile il giovedì, sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 19.

È prevista inoltre un’apertura straordinaria dell’esposizione alle Sale d’Arte di Via Machiavelli 13 in occasione delle Festività Pasquali, più precisamente domenica 9 e lunedì 10 aprile 2023, sempre dalle ore 15 alle ore 19.

Per informazioni :

fototeca@comune.alessandria.it – serviziomusei@asmcostruireinsieme.it