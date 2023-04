Domenica 16 Aprile Serravalle Scrivia accoglierà la primaveraconla 1^ Edizione della Festa “Serravalle con Gusto”, realizzata dal Comune con il contributo degli Sponsor e la preziosa collaborazione della Condotta Slow Food del Gavi e Ovada, delle Associazioni turistiche e culturali del paese, Slow Food Tortona e Enogavi.

Fiori, Sapori e Creazioni saranno i temi centrali dell’Evento che animerà Serravalle, realizzando uno degli obiettivi cui l’Amministrazione sta dedicando particolare cura: la valorizzazione turistico-culturale del Paese con la creazione di occasioni che favoriscano l’aggregazione in contesti di qualità.

In Piazza Paolo Bosio, oltre 50 stand tra banchi di fiori e creazioni artigianali insieme ad un ricco percorso enogastronomico, con Wine & Street Food, degustazioni e vendita di prodotti Agroalimentari.

Nel Parco Comunale “Ragazzi della Benedicta” sede della Biblioteca Comunale “Roberto Allegri”, troveranno spazio le Associazioni: un elemento fondamentale e di grande vitalità del tessuto sociale locale. Proporranno, durante tutta la giornata, interessanti attività per bambini e adulti.

L’immancabile Proloco contribuirà per l’occasione con presenza raddoppiata: sarà sia in piazza Bosio, in versione “Street Food”, con uno stand allestito ad hoc dove proporrà la sua gustosa, famosa e premiata “Sbira”, un piatto antico che i suoi volontari avranno il piacere di raccontarvi con orgoglio, sia nel Parco, durante il pomeriggio, con la preparazione delle frittelle dolci e salate e il servizio bar.

L’Uniduevalli presenterà nel Parco un interessante excursus fotografico ed illustrerà tutte le proprie iniziative dedicate all’alimentazione (corsi, visite a produzioni locali etc.), insieme ad una curiosa mostra di ricette antiche che vi verranno raccontate e donate in copia cartacea.

Dalle 9 i più piccoli potranno divertirsi in Biblioteca con i fantastici laboratori organizzati dal nostro team, che abbineranno libri per bambini a creazioni manuali, per stimolare al meglio fantasia, creatività e manualità.

Dalle 10, nei locali del Parco, potrete “mettere le mani” in una pasta di 2000 anni fa: il Libum, partecipando, su prenotazione, ai laboratori di panificazione organizzati dell’Associazione Libarna Arteventi insieme a Cuore di Pane Bio.

Gli Amici dell’Arte allestiranno un “Angolo Selfie” con un fondale che i bambini potranno divertirsi a dipingere e daranno il via ad un interessante concorso fotografico dal titolo “Serravalle, dall’Antica Libarna all’Outlet: un racconto lungo più di duemila anni..” che continuerà fino a Settembre, quando, in occasione della tradizionale Festa da Cuntró ’d sua, si proclameranno i vincitori.

Anche la Croce Rossa sarà all’interno del Parco con un originale banchetto di creazioni artigianali e allestirà nel pomeriggio una simpatica postazione “Truccabimbi”

L’Associazione Commercianti e Artigiani vi aspetterà dalle 13 per la prima Gara di Torte fatte in casa dal tema “Sapori e Colori”, a cui potranno partecipare tutti gli appassionati dilettanti, che saranno giudicati da una giuria d’eccellenza, formata da professionisti del food, dal presidente dell’associazione Francesca Piscitelli e niente meno che dal nostro Sindaco Luca Biagioni!

I bimbi della Scuola dell’Infanzia Maria Divano vi aspetteranno con i loro dolcetti e i loro lavoretti fatti a mano

“Il Maglietto” di Novi Ligure, località Merella presenterà in un grazioso stand illustrativo, il primo museo dell’apicoltura in Piemonte, con creazioni davvero originali.

Pazza Animazione dalle 15,30, presso l’Anfiteatro del Parco, proporrà animazione, divertimento e un originale spettacolo di magia per bambini.

Durante la giornata saranno presenti anche i ragazzi del CNOS-Fap di Serravalle che daranno ai visitatori informazioni sul percorso, sul programma, le attività e i servizi che saranno presenti sia in Piazza che nel Parco.

“Un evento imperdibile e un’importante occasione per far conoscere, apprezzare e valorizzare le eccellenze del nostro territorio -hanno detto gli Amministratori- che darà l’opportunità a grandi e piccini di trascorrere un’intera giornata all’insegna del gusto, della socialità e del divertimento. Desideriamo ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato, i nostri sponsor e il personale del Comune per aver reso possibile l’evento e un grazie particolare a Roberta Lasagna per il prezioso contributo organizzativo”.