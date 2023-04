Sabato 15 aprile, alle ore 15,00 nel piazzale all’angolo tra V.le Giolitti e via Vittime delle Foibe (zona ospedale), è fissato il ritrovo per l’azione di pulizia ambientale promossa dall’associazione Plastic Free, con il patrocinio della Città di Casale Monferrato.

L’evento di volontariato ambientale è aperta a tutti e si svolgerà nel corso del pomeriggio coinvolgendo le zone limitrofe.

“Una felice collaborazione quella con Plastic Free, un’associazione che opera attraverso una costante azione di sensibilizzazione ed educazione ambientale compiuta offrendo esempi concreti, come questa iniziativa. Siamo consapevoli – afferma l’Assessore all’Ambiente Cecilia Strozzi – dell’importanza dell’azione di pulizia ambientale sul nostro territorio come strumento di consapevolezza ed educativo per i giovani; per questo motivo siamo pronti a sostenere nuovi futuri appuntamenti”.