Verrà presentato Venerdì 14 aprile prossimo a Castelnuovo Scrivia, alle ore 21.15 presso i Saloni del Castello, il nuovo libro di Delconte interamente dedicato a rievocare una ideale galleria di personaggi castelnovesi, di cui viene illustrata – con sapiente leggerezza e felice intuizione – la parte migliore della loro umanità. In parte i pezzi erano già stati pubblicati sulle colonne del giornale “il Comune” di Castelnuovo Scrivia, ma ora si aggiungono diversi articoli inediti. Il libro presenta una quarantina di brevi, intensi e originali ritratti di persone ben conosciute dall’Autore, ma va ricordato che vengono citati oltre 220 castelnovesi (che compaiono anche nell’elegante segnalibro predisposto), con oltre quaranta fotografie. Ci sono allora, in queste scorrevoli duecento pagine, emozioni, ricordi, aneddoti, insegnamenti, racconti di vita vissuta che rappresentano un tributo d’amore alla genuina “castelnovesità” da parte di Delconte (come viene chiaramente spiegato nella significativa introduzione dell’Autore). Riprendendo però il senso profondo dell’opera, come ben evidenziato nella bella e autorevole Prefazione scritta da Elisabetta Menetti (docente alla Facoltà di Lettere di Modena e Reggio Emilia, ed esperta a livello europeo di Matteo Bandello), la lettura di questo libro è altrettanto utile e piacevole per chi non fosse castelnovese, in quanto la capacità narrativa dell’Autore rende questi ritratti unici ed esemplari, talmente veri che potrebbero essere inventati (giacché, come è noto, la realtà supera sempre la fantasia).

Molto bella la copertina del libro, che riproduce l’immagine della torre (anche perché c’è un pezzo ad essa dedicato), con l’inserimento di un’opera fortemente simbolica del Maestro Pietro Bisio, grande amico dell’Autore.

Interessante la formula scelta per la serata di presentazione che, ricordiamo, è organizzata dalla Biblioteca e dal nuovo Cantiere cultura: l’Autore verrà intervistato da tre giovani castelnovesi, i quali porranno alcune domande per creare un dialogo vivace e costruttivo sia per la valorizzazione dei ragazzi, e sia per costruire occasioni culturali di incontro intergenerazionale. Ci saranno poi brevi intermezzi musicali curati da Eros Zanella. A conclusione dell’incontro seguirà un simpatico “brindisi castelnovese” con alcune sorprese gastronomiche.

Infine, va rilevato che la pubblicazione del volume è stata sponsorizzata da una ventina di attività industriali, artigianali e commerciali del territorio e da un paio di Enti.