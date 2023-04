Progetto Tortona, associazione politico-culturale attiva nel territorio, organizza la seconda edizione di “Universitiamo – a tu per tu con universitari e laureati”, evento nato per mettere in contatto gli studenti delle scuole superiori con studenti universitari.

La prima iniziativa, molto partecipata, si è tenuta nel mese di Marzo del 2022. I ragazzi intervenuti, hanno avuto la possibilità di confrontarsi con universitari e laureati tortonesi sul contenuto dei corsi di laurea, sulle modalità di accesso alle diverse facoltà, sulla vita da fuorisede e/o da pendolari e sull’approccio al mondo del lavoro.

L’evento si svolgerà sabato 15 aprile dalle 16:30 presso la Sala Ragazzi della Biblioteca Civica di Tortona, in Via Ammiraglio Mirabello n. 1.

L’accesso all’evento è libero e gratuito, saranno presenti diverse postazioni, suddivise per facoltà, nelle quali gli studenti universitari e neo-laureati che hanno frequentato le Scuole dell’obbligo a Tortona, accoglieranno e condivideranno la loro esperienza universitaria. Saranno presenti studenti dei seguenti corsi di laurea (in aggiornamento): Economia, Medicina, Giurisprudenza, Ingegneria, Comunicazione, Scienze Motorie, Chimica farmaceutica, Lettere, Scienze Politiche, Design, Lingue, Psicologia, Moda. Maggiori informazioni sulle pagine Instagram e Facebook di Progetto Tortona.