Quattro importanti poeti contemporanei presenteranno la propria opera, dialogando con altri due poeti, Mauro Ferrari (direttore editoriale di puntoacapo Editrice) e Raffaele Floris. L’incontro, proposto dalla stessa Casa editrice e patrocinato dal Comune di Pontecurone, ha lo scopo di dare visibilità a quattro percorsi letterari di assoluta importanza e grande coerenza.

Corrado Bagnoli è poeta che viene accostato a una poesia “narrativa”, che va alla ricerca delle radici umane e famigliari; nella raccolta La casa visitata, il poeta arriva a toccare temi filosofici e religiosi con una visione che è insieme cosmica e attenta al lato umano della nostra esperienza.

Ivan Fedeli ha sviluppato una poetica “dello sguardo”, fondata sull’osservazione di figure umane in un ambito cittadino, spesso periferico. Lontano dal ogni retorica di forma e contenuto, Fedeli va alla ricerca dell’umanità nascosta anche nelle vite periferiche degli umili.

Maria Pia Quintavalla ha recentemente riproposto per puntoacapo una raccolta “storica” per la poesia italiana, quell’Estranea (canzone) che fu prefata nientemeno che da Zanzotto, e che in maniera modernissima, franta e musicale, inscena la crescita e la presa di coscienza di un Io femminile contuso dal mondo.

Marina Rezzonico si confronta con la complessità della vita, con accenti personali ma sempre con un occhio (citando la raccolta La parte dell’occhio) alla ricerca del senso della vita, indagando con lo sguardo e l’intelligenza la sua complessità, le memorie e le perdite che ci connotano, cercando di “cogliere i segnali”.