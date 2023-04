Cia Alessandria, insieme ad Anuu Migratoristi Piemonte, ha invitato nei propri uffici l’onorevole Enzo Amich per informarlo sulla situazione relativa all’allargamento della zona rossa in relazione alla Peste suina africana e sulle preoccupazioni del mondo agricolo.

Erano presenti: la presidente Cia Alessandria Daniela Ferrando e il direttore Paolo Viarenghi, il presidente Cia Piemonte Gabriele Carenini, il responsabile faina selvatica Cia Alessandria Massimiliano Ferrero, il presidente Anuu Piemonte Alessio Abbinante.

I dirigenti Cia e Abbinante per Anuu hanno espresso al parlamentare le difficoltà dei settori (agricoltura e caccia) allo stato attuale della nuova definizione di area; tra i punti fondamentali della richiesta ad Amich c’è anche l’incontro con il nuovo Commissario straordinario Vincenzo Caputo, come più volte richiesto dalle Organizzazioni ma non ancora avvenuto.

Cia Alessandria ribadisce che le eventuali delibere e le future decisioni in materia non possono escludere il mondo agricolo e venatorio, direttamente coinvolti nella vicenda.

I dirigenti Cia e Anuu ringraziano l’on. Amich per la disponibilità e l’interesse dimostrati.