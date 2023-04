Era il 3 marzo 2023 quando Marco Benevento, studente della 3AM dell’Istituto Marconi, indirizzo Meccanica e Meccatronica, vinceva la finale regionale dei Campionati Studenteschi di corsa campestre, aggiudicandosi l’accesso alle finali nazionali di Caorle (VE).

La competizione nazionale si è svolta tra il 29 e il 31 marzo nella cittadina veneta e Marco ha trascorso il tempo che lo separava da quella data continuando ad allenarsi con rigore e determinazione, insieme al suo gruppo sportivo e sotto la supervisione del suo professore di Scienze Motorie e Sportive, Federico Fanzio.

Un’esperienza unica attendeva i veloci corridori del nostro Paese: tre giorni all’insegna dello sport e della condivisione con altri studenti provenienti da tutte le regioni d’Italia.

L’avventura, per Benevento e il suo accompagnatore, il prof. Fanzio, è iniziata il 29 marzo 2023, a Biandrate, dove un pullman attendeva studenti e docenti per condurli a Caorle, a disputare la fase finale dei Campionati Studenteschi di corsa campestre nelle varie categorie.

Giovedì 30 marzo è arrivato il momento tanto atteso per lo studente del Marconi che ha gareggiato nella 2000 m. Al via, il ragazzo ha percorso i due Km di terreno sconnesso, classico della corsa campestre, arrivando per primo al traguardo e aggiudicandosi il titolo nazionale nella categoria HFD, con un ottimo tempo di 8’01”.

Grande la soddisfazione del ragazzo che ha comunicato: “speravo in un buon piazzamento perché mi ero allenato tanto ed ero riuscito a migliorare la mia velocità, ma questo risultato va oltre le mie aspettative, è stato un privilegio poter partecipare a una competizione così importante e vivere questa esperienza unica. Al pomeriggio si è svolto un rinfresco dove ogni ragazzo ha portato con sé alcune specialità regionali, noi abbiamo portato i baci di dama, è stato un bel momento di aggregazione trascorso degustando le specialità culinarie tipiche. Anche il ritorno sul pullman è stato divertente: senza la tensione dell’andata è stato più facile fare nuove conoscenze”.

Partecipare a una competizione nazionale non è cosa da poco, ma tornare a casa con una medaglia d’oro al collo va oltre ai sogni più rosei.

Complimenti a Marco e al suo preparatore Fanzio, oltre a un sentito ringraziamento a tutta l’organizzazione che ha permesso la realizzazione di questa bella pagina di sport.