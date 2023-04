80 beni e siti storici tra castelli, palazzi, giardini, borghi, musei e ville che aprono le loro porte dalla primavera all’autunno. Dimore regali che racchiudono secoli di storia, giardini incantati, paesi che si stagliano imponenti sulla cima delle colline, musei che offrono collezioni pregiate: Castelli Aperti dà il via alla sua ventottesima edizione domenica 9 aprile per condurre il visitatore in un viaggio alla scoperta dell’arte e della cultura del Piemonte



L’iniziativa avrà una cadenza settimanale di domenica in domenica fino al 1° novembre. Per i visitatori che vorranno soggiornare nelle dimore storiche del circuito, la rassegna seleziona inoltre alcune residenze d’epoca di particolare pregio, per organizzare una vacanza su misura. Si potranno scegliere indimenticabili hotel di charme, raffinate camere dall’atmosfera d’altri tempi, eleganti ville e appartamenti in caratteristici borghi.

Grazie a Castle in a Click, sul sito www.castelliaperti.it sarà attivo un servizio di biglietteria on line che permetterà al visitatore di prenotare l’ingresso dei beni del circuito. Il biglietto consentirà l’accesso ad ulteriori servizi quali la partecipazione agli eventi, la prenotazione di visite esperienziali e, dove disponibile, una rete WI-FI intranet interna al castello, l’accesso con il proprio smartphone ai contenuti multimediali della struttura, a partire dall’audioguida in multilingua.



Castelli Aperti è una iniziativa sostenuta dalla Regione Piemonte, e promossa dall’Associazione Amici di Castelli Aperti che raccoglie al suo interno dai proprietari delle dimore storiche, passando per enti e comuni fino ad arrivare ai visitatori che sono parte attiva del circuito.



Numerose saranno le aperture previste per Pasqua e Pasquetta. Di seguito un elenco diviso per provincia:



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi e Museo Civico Archeologico: chiuso a Pasqua e aperto a Pasquetta con orario: 10,00-13,00 e 16,00-20,00; info 0144 57555, info@acquimusei.it

Alfiano Natta – Tenuta e Castello di Razzano, Museo del Vino: chiuso a Pasqua e aperto a Pasquetta con orario 14 – 17.30. Info: Tel: +39 0141 922535; info@castellodirazzano.it

Alluvioni Piovera – Castello Balbi di Piovera: chiuso a Pasqua e aperto a Pasquetta con pic nic. Il Parco del Castello sarà aperto dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00); l’animazione per bambini con Pasquale il coniglio (dai 5 anni in su) si svolgerà nel Parco alle 11:00 e alle 14:30 (gradita prenotazione in loco) La visita guidata “Raccontami il Castello” sarà animata a tema Alice nel Paese delle Meraviglie e si svolgerà alle 11:00, 12:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 (prenotazione obbligatoria – capienza limitata).

La visita libera “Viaggio nel tempo” prevede un piccolo gioco al suo interno e sarà accessibile a partire dalle ore 11:30 con ingressi ogni mezzora (prenotazione consigliata – capienza limitata). Info e prenotazioni www.castellodipiovera.it

Giarole – Castello Sannazzaro: chiuso a Pasqua e aperto a Pasquetta con visita guidata alle 11.30 e 15.30. Informazioni 3351030923, info@castellosannazzaro.it

Morsasco – Castello di Morsasco: aperto a Pasqua e Pasquetta solo su prenotazione al 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com

Ozzano Monferrato – Borgo antico: visite guidate a Pasquetta alle ore 10,30 e ore 15,00. Info: 0142 487153, +39 338 5288567; eventi@comune.ozzanomonferrato.al.it

Rivalta Bormida – Palazzo Lignana di Gattinara: sia a Pasqua che a Pasquetta visite guidate solo su prenotazione (minimo due persone – massimo 6). Si consiglia di prenotare la visita almeno con due giorni di preavviso. Info e prenotazioni: 333 5710532; info@elisabethderothschild.it

Rosignano Monferrato – Borgo: Pasquetta visite guidate su prenotazione 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint, prenotazioni al 377 1693394, info@comune.rosignanomonferrato.al.it

Trisobbio – castello (salita alla torre): aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 10 alle 20. Visite solo su prenotazione 334 6136935; info@castelloditrisobbio.com