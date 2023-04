Martedì 4 aprile, presso la Sala Giovani del Teatro Civico di Tortona, nell’ambito della rassegna “Viaggiamo con i Libri”, gli alunni delle scuole primarie cittadine incontreranno Anselmo Roveda che presenterà i libri “Atlante delle avventure e dei viaggi per terra e per mare” con brani scelti dalle opere di Emilio Salgari e “Atlante dei luoghi imaginari. Città, isole e paesi delle grandi storie” entrambi scritti da Roveda con Marco Paci.

“Viaggiamo con i libri”, giunto alla quarta edizione, è un progetto culturale che il Sistema Bibliotecario Tortonese ha ideato e sviluppato negli anni attraverso l’Associazione Culturale Librialsole, che ne ha curato l’organizzazione e il coordinamento, per promuovere il libro, la lettura, la scrittura, le arti e l’editoria nel vasto territorio che fa parte del suo Sistema Bibliotecario. La Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda”, centro rete del Sistema Bibliotecario Tortonese, offre alle biblioteche associate una serie di proposte e dà loro la possibilità di scegliere secondo le proprie esigenze.

Il comitato organizzatore ha definito il tema del programma rivolto alle scuole di questa edizione dopo un attento studio della situazione sociale, economica e soprattutto ambientale di questi ultimi anni e ha deciso che sarà “La Natura e le sue declinazioni in ambito letterario, artistico e didattico: un equilibrio sostenibile tra natura e cultura, che permetta di non cadere nell’inciviltà”. Attraverso la conoscenza e l’educazione ambientale e culturale si intende fornire all’utenza fruitrice di questo progetto, la possibilità di vivere consapevolmente il mondo che ci circonda.

Il programma generale comprende una formazione per gli insegnanti, iniziata a febbraio e terminata a metà marzo, fiere del libro nei piccoli centri e nelle scuole, incontri con autori di fama nazionale e locale, progetti di lettura e di stimolo anche per le categorie meno facilitate, mostre. Il programma culturale che per questa edizione interesserà i giovani studenti prevede gli incontri con gli autori Anselmo Roveda, Sara Marconi, Valentina Biletta, Melissa Convertino, Valentina Usala: i ragazzi incontreranno gli autori dopo avere letto i libri scelti e acquistati per le scuole dal Sistema Bibliotecario.

Fortemente attesa la mostra itinerante “Natur Andersen” che interesserà tutte le scuole del territorio e che è realizzata in collaborazione con la redazione di “Andersen”, il più noto e diffuso mensile italiano di informazione sui libri per bambini e ragazzi, la scuola e le politiche di promozione culturale dell’infanzia. La mostra inizia il suo viaggio nel territorio tortonese proprio il 4 aprile in occasione del primo appuntamento con le scuole e sarà visitabile fino al 28 aprile dal lunedì al venerdì, ore 9-18, presso i locali della Biblioteca.