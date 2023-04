Grazie al partenariato con l’Enoteca Regionale della Liguria nel format “Assaggia la Liguria” anche le altre produzioni DOP liguri potranno essere degustate al Vinitaly. “Liguria passione eroica”. È questo il nome dello spazio espositivo della Regione. Vi si avvicenderanno una serie di appuntamenti dedicati all’Olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP e al Basilico Genovese DOP. In questo modo si potrà vivere la Liguria con e oltre il vino, aprendo l’offerta esperienziale e celebrando la qualità di produzioni di eccellenza. Si tratta di realtà rurali storiche che sono accomunate dall’unico sforzo imposto da un territorio non facile, che richiede impegno, passione e infinita pazienza per giungere a risultati unici e apprezzati a livello mondiale.

VINITALY Padiglione 12 Corsia B4 – Spazio Eventi

Lunedì 3 aprile

ore 11.00 – IL FATTORE UMANO DEL BASILICO GENOVESE DOP: in viaggio alla scoperta di cosa si nasconde dietro il prodotto simbolo della Liguria nel mondo

ore 13.30 – ASSAGGIA LA LIGURIA 2023 – presentazione del format con degustazione dei prodotti DOP liguri

ore 15.30 – TUTTI I SENSI DELL’OLIO RIVIERA LIGURE DOP: laboratorio di degustazione

ore 16.30 – PESTO AL MORTAIO LIVE: gli ingredienti cruciali di un mito ligure, show e laboratorio pratico

Martedì 4 aprile

ore 11.00 – PESTO AL MORTAIO LIVE: gli ingredienti cruciali di un mito ligure, show e laboratorio pratico

ore 14.00 – LA LIGURIA NEL BICCHIERE: degustazione comparata di Oli Riviera Ligure DOP e vini liguri DOP

ore 16.30 – TUTTI I SENSI DELL’OLIO RIVIERA LIGURE DOP: laboratorio di degustazione

Mercoledì 5 aprile

ore 11.00 – TUTTI I SENSI DELL’OLIO RIVIERA LIGURE DOP: laboratorio di degustazione

ore 14.30 – IL FATTORE UMANO DEL BASILICO GENOVESE DOP: in viaggio alla scoperta di cosa si nasconde dietro il prodotto simbolo della Liguria nel mondo

ore 16.30 – LA LIGURIA NEL BICCHIERE: degustazione comparata di Oli Riviera Ligure DOP e vini liguri DOP