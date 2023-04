Mercoledì 5 aprile, primo giorno di apertura ufficiale del Museo Borsalino, prevede una significativa opportunità proprio per i Cittadini di Alessandria: la Città ove ha sede il Museo (in corso Cento Cannoni 21) e dove la “storia dell’antica fabbrica” di cappelli ebbe inizio 166 anni fa.

Fino ad esaurimento dei posti, l’ingresso sarà gratuito, al mattino, in due turni di accesso: quello delle ore 10 e quello delle ore 11.30.

È necessario prenotarsi: accedendo al sito https://borsalinomuseum.com selezionare la sezione “Visita” e, in seguito, accedere alla pagina “Prenota” cliccando su “Prenota ora” per scegliere la fascia oraria.

Nella propria articolazione, il Museo si distingue in tre distinte aree tematiche – “Antica Casa”, “Manifattura” e “Galleria” – dispiegando un racconto che ha origine nel 1857 e arriva ai giorni nostri.

Proprio i Cittadini di Alessandria potranno fruire gratuitamente dell’ingresso al Museo mercoledì mattina 5 aprile.

Dal pomeriggio e poi nei giorni successivi gli ingressi saranno a pagamento. In quanto “residenti ad Alessandria” – rispetto al costo pieno per i visitatori esterni – agli Alessandrini sarà comunque sempre garantito un prezzo “contenuto” e speciale del biglietto: 8 euro per l’intero e 6 euro per l’ingresso ridotto.

La decisione che riguarda sia la gratuità di ingresso per il primo giorno di apertura del Museo sia il contenimento del prezzo per il biglietto d’ingresso per i residenti di Alessandria vanno letti quale riconoscimento simbolico con cui l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Borsalino intendono confermare e sottolineare il legame profondo che unisce, da un lato, lo storico brand Borsalino con la sua manifattura e, dall’altro, la Città e la sua Comunità amministrata.

Per informazioni di dettaglio sul Museo: https://borsalinomuseum.com