Oggi, venerdì 14 aprile, con una ulteriore ordinanza (allegata) il Sindaco Federico Chiodi ha disposto nuovamente il prolungamento del periodo in cui è possibile tenere accesi gli impianti termici per il riscaldamento in città fino al 21 aprile compreso, in considerazione del perdurare delle basse temperature anche nella prossima settimana. Si tratta del secondo provvedimento dopo quello di settimana scorsa che aveva già prolungato il periodo fino al 15 aprile rispetto al termine fissato dal Governo lo scorso autunno, che fissava lo spegnimento al 7 aprile.

