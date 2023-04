Martedì 25 aprile, in occasione dei 78 anni dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, Comune di Tortona e ANPI organizzano la consueta manifestazione che inizierà alle ore 9 con la messa in Duomo; seguirà il corteo in corso Leoniero fino al ritrovo previsto per le 10.15 presso il monumento ai Partigiani con la deposizione della corona d’alloro e i canti degli allievi della Civica Accademia “Perosi”.

La commemorazione vedrà gli interventi del Sindaco Federico Chiodi, del presidente ANPI Tortona Marco Balossino e del Presidente della Fondazione Cassa Risparmio di Tortona Pierluigi Rognoni; l’orazione ufficiale è affidata a Mariano Santaniello presidente ISRAL. Al termine si terrà la premiazione delle classi delle scuole partecipanti al concorso “La Costituzione oggi” con l’intervento dei componenti della giuria del premio Antonella Ferraris, Renato Balduzzi e Angelo Barco. Nel pomeriggio, alle ore 15, presso il giardino delle scuole di Castellar Ponsano si terrà la deposizione della corona d’alloro in ricordo del giovane Bruno Prati ucciso alla Benedicta.

In caso di maltempo, dopo la posa della corona d’alloro, la manifestazione si terrà presso il palazzo comunale.