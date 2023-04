Favorire lo sviluppo del digitale formando gratuitamente imprenditori, dipendenti e collaboratori, sulle competenze digitali e sull’uso di strumenti sempre più essenziali per le attività economiche.

Torna anche quest’anno il progetto “Eccellenze in Digitale“, storico programma di Unioncamere e

Google, cui aderisce anche la Camera di Commercio di Alessandria – Asti attraverso il suo Punto Impresa Digitale nato per supportare con diverse iniziative le imprese del territorio nel processo di innovazione e digitalizzazione.

Il progetto, che vuole infatti contribuire alla diffusione della cultura digitale, si rivolge in particolare agli imprenditori delle micro, piccole e medie imprese ma anche a docenti, lavoratori e persone in cerca di occupazione che vogliano progredire su questi temi oramai fondamentali per la propria formazione lavorativa.

La Camera di Commercio di Alessandria – Asti partecipa al progetto sin dalla sua prima edizione. Per il 2023 ha articolato un percorso formativo in 8 seminari sulla base delle richieste delle imprese del territorio delle due province, che si svolgeranno orientativamente ogni due settimane con una pausa nel periodo estivo.

Le attività inizieranno mercoledì 3 maggio 2023, alle ore 10.30, con un primo incontro formativo online dedicato all’importanza dei social per le PMI e con un particolare focus circa le strategie e tecniche di marketing per un’ottimizzazione delle vendite e della reputation aziendale.

“Abbiamo deciso – sottolinea Gian Paolo Coscia Presidente dell’ente camerale – di ripartire con questo progetto che negli anni ha visto molti imprenditori, dipendenti e collaboratori partecipare con interesse. Abbiamo sempre dato un taglio molto pratico alla formazione consapevoli delle esigenze delle imprese ma non tralasciando comunque quegli aspetti “di sistema” utili per capire il contesto. La finalità rimane quella di permettere di affrontare in maniera consona le sfide quotidiane delle nostre imprese”.

La crisi causata dalla pandemia e l’attuale instabilità internazionale hanno modificato il contesto economico in cui le imprese si muovono ed hanno ancor più evidenziato l’importanza delle competenze digitali come una risorsa indispensabile per restare in contatto con i propri clienti, fornitori, utenti e colleghi e per portare avanti in maniera qualificata la propria attività e il proprio lavoro.

“Da anni – ribadisce il Presidente Coscia – Unioncamere e le Camere di commercio investono nello sviluppo di competenze che consentano alle micro, piccole e medie imprese di rimanere aggiornate e per questo già dal 2013 hanno avviato la partnership con Google per la sensibilizzazione e il potenziamento della presenza online delle imprese. Oggi, come allora, la nostra Camera farà tutto quanto nelle sue possibilità per essere di supporto concreto all’economia e alle imprese del territorio”.

È proprio partendo dal successo di queste esperienze che Google, come parte del suo nuovo piano di investimento, ha deciso di rinnovare la storica collaborazione concentrando l’attenzione sulla formazione delle imprese e dei lavoratori delle aree e dei settori maggiormente in difficoltà. Eccellenze in digitale 2023 vuole infatti raggiungere quelle micro e piccole imprese che, impegnate nelle indispensabili attività quotidiane, non sempre riescono ad attrezzarsi ed utilizzare adeguatamente il digitale ed in generale le nuove tecnologie.

Gli incontri formativi che dalla prossima settimana si succederanno sino ad autunno 2023, si propongono da un lato di supportare le imprese nel potenziare le competenze digitali e, dall’altro, di fornire agli imprenditori e ai lavoratori strumenti in grado di accrescere o trasformare le proprie abilità mantenendo o migliorando la propria situazione occupazionale.

L’accesso è aperto a tutti gli imprenditori, dipendente e collaboratori delle imprese locali tramite iscrizione ai webinar. Tutte le informazioni sul progetto, i temi e le date sono disponibili sul sito della camera di commercio.